Grávida, Virginia chama atenção ao exibir barrigão em momento íntimo com Zé Felipe

Grávida pela terceira vez, Virginia Fonseca coloca o barrigão para jogo ao posar com look mínimo em momento romântico com Zé Felipe

Na noite da última terça-feira, 11, Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu barrigão da terceira gravidez. Em um momento íntimo, a influenciadora digital e apresentadora surgiu com um look mínimo e posou no banheiro em clima de romance ao lado de seu marido e pai de seus filhos, o cantor sertanejo Zé Felipe.

Através dos stories do Instagram, Virginia apareceu usando uma lingerie discreta na cor preta no banheiro de sua mansão. Além de exibir sua barriguinha de sete meses de gestação, a influenciadora compartilhou um momento de intimidade ao lado do marido, já que surge abraçada ao cantor, que colocou a mão em seu bumbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @album_virlipe

Na sequência, Virginia aproveitou para posar sozinha ainda de lingerie e exibiu o barrigão com mais detalhes. Na legenda, a mais nova apresentadora do SBT celebrou as 28 semanas de gravidez, o que equivale ao sétimo mês. Vale lembrar que o pequeno, que é um menino e vai se chamar José Leonardo, deve nascer em novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fã da Virgínia (@worldvirginiafonseca)

Inclusive, a mãe das pequenas Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, de apenas um, contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

Isso porque a estrela pretende deixar programas inéditos gravados e trabalhar bastante antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação: "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

Virginia se emociona após filha pedir para ver tio falecido:

Nesta terça-feira, 11, Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Maria Alice, de três aninhos. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora mostrou sua primogênita perguntando sobre seu tio-avô falecido, Leandro (1961-1998), irmão e antiga dupla sertaneja de Leonardo.

Através dos stories do Instagram, Virginia gravou um vídeo enquanto suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, de apenas um ano, folheavam álbuns de fotos antigas da família. Enquanto passavam pelas fotos, a influenciadora, perguntava quem eram as pessoas e elas precisavam identificá-las, quando a pequena quis saber onde estava o tio; confira o momento!