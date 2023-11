Grávida, MC Mirella curte o dia na piscina com Dynho Alves

MC Mirella e Dynho Alves estão curtindo alguns dias de férias

MC Mirellausou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, para dividir algumas fotos que tirou ao lado do marido, Dynho Alves. Os dois, que estão à espera da primeira filha, que se chamará Serena, estão aproveitando alguns dias de descanso na Praia do Paiva, em Recife.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, surgiu exibindo o barrigão ao posar agarradinha com o amado em uma piscina. A mamãe de primeira viagem usou um biquíni vermelho, enquanto o papai estava sem camisa e com uma bermuda preta.

Ao dividir as imagens, a funkeira falou sobre o fim das férias. "Último dia nesse lugar paradisíaco, que fica 30 minutinhos de Recife. Eu amei tudo aqui", escreveu Mirella, recebendo elogios dos internautas. "Tão perfeita", disse uma seguidora. "Que casal", falou outra. "Lindinhos", comentou uma fã. "É tão bom vê a Mirella feliz. Está no melhor momento da vida dela", afirmou mais uma.

Além das fotos ao lado de Dynho, Mirella também dividiu com os fãs algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou. Nesta última terça-feira, 31, a cantora exibiu o barrigão de grávida ao surgir fazendo pose em uma praia. "Apareci mamãe", disse ela na legenda.

Confira a publicação:

Desabafo sobre a gravidez

No último final de semana, MC Mirella usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre sua autoestima. A cantora contou que está insatisfeita com sua aparência na reta final da gravidez. "Meu tamanho está uma beleza, gente. Eu estou uma bola! Eu estou pra sair rolando pelas escadas. Vocês ficam falando que eu estou linda, maravilhosa, que eu estou com luz, mas onde? Me sinto horrorosa", afirmou.

"Não que eu não seja grata pelos elogios, porque se vocês estivessem me esculhambando eu estaria pior ainda. Pra quem pesava menos de 50 quilos, estar assim como eu estou hoje é irreconhecível", confessou ela. Confira o desabafo completo!