Grávida, Graciele Lacerda detalha transformações no corpo: "Absurdamente"

Após revelar que está grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou quais mudanças já notou em seu corpo

Após revelar que está grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou que já está notando algumas mudanças em seu corpo. Durante uma interação com os seguidores nos stories no Instagram, a influenciadora foi questionada se já notou algo diferente.

"A primeira coisa que eu senti foi o meu peito, que está crescendo absurdamente. Acho que foi a primeira coisa que eu vi que cresceu bastante. E depois foi minha bunda, que está enorme. Eu acho que os primeiros sintomas foram esses. E agora começa o rosto. A gente começa a ficar mais roliça, inchada. É uma mudança gostosa. Eu estou curtindo tudo. Me sentindo uma rolicinha, mas estou me sentindo bonita e é isso que importa", contou.

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo anunciam gravidez

Os dois anunciaram a gravidez nas redes sociais na última quinta-feira, 11. Após diversas tentativas, os dois compartilharam um vídeo no qual celebram a novidade. "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", diz ela.

Em outro momento, a influenciadora explicou que eles fizeram tratamento e fertlização para a gravidez acontecer já que Zezé havia realizado vasectomia. A famosa ainda contou que o cantor a fez mudar de ideia sobre ser mãe, pois, até então havia bloqueado seu desejo e, por isso, não congelou óvulos.

Graciele Lacerda também compartilhou que o médico sabe qual é o sexo do bebê desde quando foi implantar o óvulo fecundado, mas que ela só saberá no chá revelação. Depois disso, a jornalista contou os nomes que são opções para eles.