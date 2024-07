Grávida, Graciele Lacerda revela opções de nomes para o bebê: ‘Zezé não gosta’

Grávida pela primeira vez, Graciele Lacerda revela que já bateu o martelo e definiu as opções de nome para filho com Zezé Di Camargo

Grávida pela primeira vez, Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar que já bateu o martelo e definiu as opções de nome para seu filho com Zezé Di Camargo. Ao responder à dúvida de um seguidor, ela contou que precisou reconsiderar algumas opções a pedido do marido, mas que tem um nome em mente e explicou como a decisão será feita.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Graciele abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores após compartilhar a notícia da gestação. Quando um seguidor perguntou se ela já sabia o sexo do bebê, a influenciadora revelou que preferiu não saber por enquanto, mesmo tendo a opção de escolher durante a fertilização.

Na sequência, Graciele explicou que decidiu fecundar apenas um óvulo inicialmente, e pediu ao médico que escolhesse não pelo sexo, mas pelas maiores chances de sucesso e saúde na gravidez. Ela contou ainda que deve descobrir o sexo do bebê no mês que vem, durante um chá revelação. Além disso, revelou que já tem um nome definido.

Caso seja uma menina, Graciele escolhe, e se for um menino, ficará a cargo de Zezé: “Eu não tenho nome de menino, não tenho e nunca tive. Eu falei que se fosse ser menino o Zezé vai decidir o nome. Desde pequena eu falava que eu ia ser mãe de menina, na verdade, eu falava que ia ser mãe de duas meninas”, a influenciadora contou.

“Aí eu sempre falava Clara e Alice. Só que Alice o Zezé falou que não gosta. Aí eu desisti de Alice e falei ‘tá então se eu tiver uma menina vai ser Clara’. Eu amo esse nome, Clara, acho o nome limpo e fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Mas se for menina vai ser Clara”, ela compartilhou a novidade.

Graciele Lacerda detalha tratamento para engravidar:

Mais cedo, Graciele Lacerda abriu o coração ao lembrar das múltiplas tentativas desde que decidiu começar a tentar engravidar. Além de ter tomado essa decisão próximo aos 40 anos, quando as chances são menores, a influenciadora digital também enfrentou desafios, já que Zezé di Camargo passou por uma vasectomia no passado.

“Foi fertilização porque o Zezé é vasectomizado e não tinha como ser natural. Como faz isso? Faz uma punção no saco, porque os espermatozoides ficam concentrados. E aí você faz uma punção e puxa os espermatozoides. Isso no homem, para poder coletar os espermatozoides, depois faz uma análise dos melhores para fecundar os óvulos”, disse.