Graciele Lacerda relembra época que não queria ter filhos: 'Conturbada'

Após anos tentando engravidar, Graciele Lacerda relembra época que não queria ser mãe e explica o que a fez mudar de ideia

Após anunciar que está grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. Neste sábado, 13, a influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu.

"Aí decidi procurar um médico e perguntar, me aprofundar e saber o que poderia ser feito e foi daí que começou todo o processo da fertilização e do processo de engravidar, mas até meus 38 anos, tanto que eu nunca congelei óvulos, eu nunca me preocupei com isso, se eu realmente quisesse ter filhos eu tinha congelado os óvulos lá com 30 anos e eu nem fiz isso e aí passei por esse processo todo de sofrimento pra poder engravidar porque eu não precavi antes", falou sobre o que enfrentou.

"Eu não pensava, não queria, foi uma coisa que a gente decidiu mais tarde, na verdade, o Zezé abriu os meus olhos, a gente começou a pensar nisso juntos e foi então que a gente decidiu ter filho aí mudou tudo... Já falo uma coisa: nunca abra mão dos seus sonhos por ninguém, por nenhuma situação, pelo que os outros falam, porque eu fiz isso, abri mão do meu sonho, de ser mãe, porque eu queria viver meu amor, meu relacionamento e provar pras pessoas que eu tava com ele porque eu amava, porque eu queria, sabe, aí você escuta outras pessoas, outros julgamentos e você acaba bloqueando isso, então não façam isso, foi uma coisa que eu fiz e graças a deus, deus me abençoou com um filho, mas foi um sofrimento muito grande", aconselhou sobre fazerem diferente dela.

Também em seus stories, Graciele Lacerda revelou como foi seu processo de fertilização mesmo com Zezé vasectomizado. A famosa ainda contou que o médico sabe qual é o sexo do bebê desde quando foi implantar o óvulo fecundado, mas que ela só saberá no chá revelação. Depois disso, a jornalista contou os nomes que são opções para eles.

Nos últimos dias, a noiva do sertanejo falou sobre terem escondido a gravidez até terem certeza que ela teria vingado. Afinal, eles estavam tentando um bebê há anos por meio de tratamento de fertilização.

Na quinta-feira, 11, Graciele Lacerda emocionou ao revelar a gravidez com um vídeo ao lado de Zezé. A influenciadora ainda postou uma foto de barriga de fora e mostrou como está seu abdômen no primeiro trimestre.

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que estão esperando seu primeiro bebê após várias tentativas. Radiante com a nova fase, a influenciadora fitness, que sempre mostra seus looks para o show do amado, dessa vez, deixou marcar a barriguinha após contarem a novidade.

Aos três meses de gravidez, a empresária do ramo da saúde surpreendeu ao já aparecer com a região redondinha da parte de baixo do abdômen. De saia brilhante e camiseta, Graciele Lacerda surgiu toda estilosa e com a mão na barriga.