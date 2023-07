Grávida de Vitão diz que relação era apenas sexual: "Sou apaixonada por outro"

Grávida de Vitão diz que relação com o cantor não era afetiva; veja o que ela disse

A modelo Suelen Gervásio esclareceu nesta quinta-feira, 6, que não tem qualquer sentimento por Vitão. Grávida, ela avisou nas redes sociais que os dois só tinham relações sexuais. Ela inclusive confessou que é apaixonada por outro.

"Não quero o Vitor me assumindo. Não quero pelo amor de Deus. A Samara (amiga) está de prova que eu falava: 'Amiga, eu nunca vou namorar esse menino'. Eu só tinha relações com ele", esclareceu ela sem o menor pudor.

A irmã de Rafael Zulu então esclareceu que vive um amor com outro homem. "Amo e sou apaixonada por uma pessoa e isso nunca foi novidade nem para o próprio. Ele que ficava grudando em mim", explicou.

Na conversa com os fãs, Suelen Gervásio também reclamou do dinheiro que recebe do cantor. "O dinheiro que o Vitor me dá, só dá para pagar aluguel e plano de saúde. E o plano de saúde venceu ontem", pontuou.

Ontem, ela também fez acusações contra o irmão."O buraco é muito mais embaixo. Meu irmão vendeu a notícia. Victor (Vitão) foi lá e confirmou sem a minha autorização. A avó dele comentou no meu vídeo (não deve saber ler) e um garoto que fiquei cisma que é pai e se recusa até em fazer contagem no calendário para ver o tempo", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wakanda Gossip (@wakandagossip)

Vitão é proibido em parto

A modelo Suelen Gervásio publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, e anunciou que o cantor Vitão não vai estar em seu parto. Ela fez o anúncio após ser vítima de uma série de comentários negativos.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele", começou ela.

Leia também:Quem é a mãe da filha do Vitão? Modelo é irmã de ator famoso