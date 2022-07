Grávida, Camila Rodrigues revela que ficou noiva

Esperando o nascimento do primeiro filho, Camila Rodrigues conta que foi pedida em casamento: 'Eu te amo'

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 14h54

A atriz Camila Rodrigues (38) revelou que está noiva! Nesta sexta-feira, 29, ela compartilhou as fotos de quando foi pedida em casamento pelo amado, Vinicius Campanario. Ele fez o pedido com direito a anel de noivado e muita emoção.

Na legenda, a estrela celebrou o momento especial. “Olha aí gente, estou noiva e posso provar. Eu te amo”, disse ela.

Camila e Vinicius estão esperando o nascimento do primeiro filho. Há poucos dias, eles anunciaram que vão ter um menino, que vai se chamar Bernardo. Os papais descobriram o sexo do bebê quando estouraram um balão na festa do chá revelação e viram cair confetes na cor azul.

Fotos do noivado de Camila Rodrigues:

