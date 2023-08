Gracyanne Barbosa pede justiça após morte de personal: "Tem que ser punido"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gracyanne Barbosa desabafou sobre morte de amigo personal em trágico acidente de trânsito

A influenciadora Gracyanne Barbosa (39) desabafou sobre a perda de seu personal e amigo, Hitallo Muller, morto em um acidente de trânsito na última semana. Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a morena disse que vai lutar para que o responsável seja punido.

Segundo a esposa do cantor Belo, ela ainda está muito chocada com a notícia, que a pegou completamente de surpresa. "Eu estava trabalhando em SP, quando soube da notícia, fiquei um tempão tentando “acreditar” e em choque", relatou.

"Hitallo, era um profissional exemplar, amava a profissão, muito solícito, parceiro de todos, gostava de somar na vida das alunas, jovem, cheio de vida, sonhos, trabalhador, trabalhava muitas horas e nunca o vi reclamar. Filho incrível, tinha um amor e cuidado com os pais, que era a coisa mais linda de se ouvir", completou.

Gracy afirmou que tem tentado ajudar os familiares de Hitallo para que o caso não seja esquecido diante do tribunal brasileiro. "Eu estou à disposição da família, para ajudar no que for preciso e assim como todos que o conhecia (alunos, amigos, família), queremos justiça", declarou.

O caso de Hitallo já está sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro. As primeiras informações apontam que o rapaz foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto voltava para casa. Conforme relato de testemunhas, o motorista do veículo estava na contramão e aparentava estar embriagado.

"O que aconteceu com ele, não pode passar em branco, o culpado tem que ser punido", disse Gracyanne, que tinha uma relação de muito carinho e amizade pelo personal.

Leia também: Gracyanne Barbosa se alonga demais e deixa escapar intimidade

Ela conta que Hitallo foi responsável por motivar muitas pessoas, inclusive sua própria mãe. "Era amigo de todos lá de casa, foi um dos que motivaram minha mãe a treinar, sempre alegre e brincalhão, já está deixando muitas saudades. O clima na academia é de tristeza, estão todos muito abalados, mas vamos continuar firme, no legado que ele deixou e com muito amor pela musculação", revelou.

Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a 16ª DP (Barra da Tijuca) está responsável pela investigação. Além disso, imagens estão sendo analisadas e "diligências estão sendo realizadas para esclarecimento e conclusão do caso".