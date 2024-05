Gracyanne Barbosa manda recado sincerão para admirador secreto

Após receber vários presentes de um admirador secreto, a musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu mandar um recado sincero para ele

Nesta quinta-feira, 23, Gracyanne Barbosa contou em suas redes sociais que ganhou outra joia de um admirador secreto. A ex-mulher do cantor Belo já havia mostrado outros presentes que ganhou sem identificação, mas dessa vez, ela decidiu fazer um pedido para essa pessoa.

Através dos Stories do Instagram, a musa fitness gravou um vídeo aformando que fica fez pelo carinho, contudo, pediu para que essa pessoa pare de enviar os presentes, pois não quer dar falsas esperanças para ninguém.

"Eu fico envaidecida, eu acho lindo. Mas já que eu não sei quem é... Eu não estou no momento de conhecer ninguém, estou em um momento só meu. São lindas as flores, as joias e os outros presentes, mas vou pedir com todo carinho do mundo para parar [de enviar]", disse ela.

Depois, Gracyanne ressaltou que não tinha a intenção de ser grossa, mas apenas quis deixar claro que nesse momento não pensa em se envolver com outra pessoa. "Gente, não quis ser mal-agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento", acrescentou.

Por fim, a musa fitness deixou claro que não vai abandonar seu relacionamento com a academia. "Fechado pro relacionamento, mas pro treino tá mais que on. Bora que a bunda não fica dura sentada no sofá (risos)", brincou.

Gracyanne publica vídeo sobre Belo e fala de possível reconciliação

A modelo Gracyanne Barbosa empolgou seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo. A musa fitness publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram na segunda-feira, 20, acompanhado de uma legenda sugestiva que provocou grande animação entre os fãs. "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele". A postagem rapidamente encheu-se de comentários dos fãs, que comentaram sobre o possível retorno do casal. Confira!