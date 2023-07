Gracyanne Barbosa engatinha só de fio-dental em vídeo provocante: "Potência"

Gracyanne Barbosa engatinha só de fio-dental; musa incendiou as redes sociais

Conhecida pela ousadia, a musa fitness Gracyanne Barbosa deixou os seguidores impactados neste domingo, 9, ao publicar um vídeo sem filtros em que mostrou seu corpaço para o deleite dos fãs e seguidores.

Ela exibiu seu bumbum com um look mínimo e impressionou os seguidores com sua beleza. Com as curvas em evidência, ela engatinhou no chão enquanto usava uma calcinha de renda minúscula. Ela também apareceu de frente puxando a cordinha na gravação que deixou os fãs totalmente perplexos.

"Potência... linda demais parabéns pela disciplina", comentou um. "Se tem um defeito tá nas tripas", brincou outro. "Preciso nascer outra vez! Que isso Jesus? Linda", escreveu um terceiro impressionado com o corpão da musa.

Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Recentemente, ela divertiu os seguidores ao mostrar que levou uma marmita para uma festa na casa do empresário e apresentador Luciano Huck. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela.

Veja:

Gracyanne Barbosa usa biquíni PP

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.