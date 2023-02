Glória Maria amamentou uma das filhas adotivas: "Momento mais bonito da minha vida"

Em entrevista, Glória Maria conta que amamentou uma das filhas após a adoção

Após a morte de Glória Maria que deixou o Brasil de luto nesta semana, fãs resgataram um momento emocionante da história da jornalista com suas filhas, Laura e Maria.

A história foi narrada pela própria jornalista durante o Altas Horas em 2017. Na ocasião, ela contou que conseguiu amamentar uma das herdeiras que ainda era bebê. A situação incomum pode acontecer.

Na ocasião, ela disse que chegou a procurar especialistas para perguntar se era possível.

"Elas me explicaram que existem casos, por causa dos hormônios, em que isso pode acontecer. Não são casos raros. Todas nós mulheres temos leite. E quando a criança solicita, 'puxa' muito, pode acontecer. E aconteceu comigo. Acho que foi o momento mais bonito da minha vida", declarou ela na entrevista.

A jornalista também disse na entrevista que as suas eram o mais importante de sua vida. "Eu vivo em função da Laura e da Maria. A minha vida, o meu tempo, de maneira geral, é dedicado a elas. E antes era dedicado ao trabalho. Antes eu tinha 90% do meu tempo para o trabalho. Hoje tenho 80% para elas", comentou na época.

Glória Maria estava internada após o aparecimento de novos tumores no cérebro."Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a TV Globo.

Homenagens

O velório da apresentadora Glória Mariarecebeu nesta sexta-feira, 3, a presença de membros da Família Marinho . Herdeiros da Globo, eles foram um dos primeiros a chegar e estavam com o semblante sério.

O corpo da jornalista é velado no Cemitério do Caju apenas para pessoas próximas. Fãs e admiradores da artista não serão permitidos na cerimônia após uma decisão tomada por sua família.