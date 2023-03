Gkay realiza sonho em casamento de influenciadora digital em Miami: 'Reviravoltas'

Gkay participou do casamento de Lele Pons nos Estados Unidos; a humorista é fã da influenciadora há anos e concretizou um sonho

GKay (30) participou do casamento da influenciadora digital Lele Pons (26). A celebração aconteceu neste sábado (4) em Miami, nos Estados Unidos, e reuniu famosos como Anitta (29) e a socialite americana Paris Hilton (42). Em entrevista à CARAS Brasil, a humorista declarou que estar no evento foi um sonho. "A vida tem reviravoltas incríveis", afirmou ela.

A comediante vestiu uma peça da grife Schiaparelli, querida de famosas nacionais e internacionais e já presença prévia em seu closet. O vestido vermelho com detalhes dourados poderosos é da coleção verão 2023 da label. Gkay também usou brincos e sapatos da marca, que combinavam com o restante do visual. Nas redes sociais, ela demonstrou sua emoção com o convite para o casamento.

"Eu não acredito nenhum minuto que estou aqui! Já fico emocionadas em casamentos, imagina nesse!!!", disse ela. "Acredite em você! É por isso que eu faço tanta questão de agradecer, sabe, sempre agradeça, gente, joelho no chão, agradeça a Deus porque são coisas inexplicáveis!", completou.

"Estar nesse casamento foi a realização de um grande sonho. Quem me acompanha desde a época que eu morava na Paraíba, sabe que a Lele sempre foi uma inspiração muito grande para mim, sempre admirei o trabalho dela, acompanhei o relacionamento dela com o Guayna, que também é uma pessoa incrível", declarou ela em entrevista à CARAS Brasil.

"Então, assim, é muito lindo ver a trajetória dela e eu estar lá vivendo esse momento é uma prova viva de como a vida tem reviravoltas incríveis, porque cinco anos atrás eu estava vendo os vídeos dela e pensando o quanto ela é incrível, maravilhosa... E hoje estar lá, no casamento dela, prestigiando um momento tão lindo e tão sagrado que é o casamento, para mim não tem palavras", concluiu Gkay.