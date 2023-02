Gkay fala sobre planos de ter filhos: "Peço todos os dias a Deus"

A influencer contou ao seus seguidores que seu maior sonho é ter filhos gêmeos

Gkay (30) contou aos seus seguidores nesta terça-feira, 14, quais são os seus planos em relação à maternidade. O assunto surgiu após uma seguidora enviar a seguinte dúvida na caixinha de perguntas da influenciadora: "Você pretende ter filhos?".

A comediante então abriu o jogo e revelou seu maior sonho: "Para quem não sabe, é um dos meus maiores sonhos ter gêmeos, peço todos os dias a Deus para quando for na hora certa me conceder essa benção", escreveu ela no story.

Gkay retira preenchimento no rosto

A comediante Gkay está cada vez mais voltando para um visual mais natural. Após retirar o procedimento que havia feito nos lábios, a influenciadora digital resolveu voltar atrás no preenchimento que tinha em seu rosto e mostrou o 'antes e depois' aos seus mais de 20,5 milhões de seguidores no Instagram.

"Fiquei sumidinha ontem, porque fiz mais uma retirada de preenchimento, dessa vez na região do malar, que é essa parte superior da maçã do rosto", disse ela, que foi atendida em uma clínica de estética em São Paulo. "Harmonizar meu rosto, dessa vez, de forma correta", completou.

A influencer apareceu super feliz com o resultado de sua escolha, mas fez questão de relatar a adaptação. “Me acostumando ainda” e complementou: “Tô testando vários ângulos ainda, vocês gostaram?! É estranho inicialmente“, declarou a morena em um sequência de stories.

Em fevereiro de 2022, a influenciadora passou pelo fox eyes, traduzido como olhos de raposa, e um preenchimento labial chamado russian lips, uma técnica que utiliza gotículas de ácido hialurônico na sustentação da boca, além de preenchimento de mento, que busca remodelar o queixo.

Gkay faz mais de dez procedimentos estéticos em um ano!

GKay chamou atenção dos fãs em dezembro do ano passado, por conta das diversas alterações na aparência, realizadas em apenas um ano, totalizando mais de 10 procedimentos estéticos.

Entre as regiões corporais modificadas, a humorista já revelou que fez lipo HD, lipo LAD e mastopexia com prótese colocada. Já entre as modificações faciais, Gkay é adepta de preenchimentos na mandíbula e nas maçãs do rosto, além dos lábios, que foram removidos.