Gkay chama atenção de seguidores ao surgir com botas diferentonas de marca de luxo

Influenciadora e comediante Gkay surge com bota de grife de luxo e deixa internautas divididos sobre look

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora e comediante Gessica Kayane (30), mais conhecida como Gkay, decidiu quebrar a internet! A famosa surgiu usando um par de botas para lá de diferente, da marca de luxo MSCHF, conhecida por lançar produtos muito aleatórios.

A peça em questão são as botas inspiradas no famoso personagem Astro Boy. Um par de botas bem grandes, redondas e vermelhas. No momento, elas estão esgotadas em qualquer lugar, mas estão avaliadas em US$350, que equivalem a R$1.838, na atual cotação do dólar.

O look, porém, deixou os internautas completamente divididos. Alguns gostaram bastante da ousadia de Gkay, já outros, nem tanto. Um fã ressaltou como ela é uma das primeiras a usar a peça no Brasil. “Amei as fotos, ficaram divertidas e leves”, comentou outro. Já um terceiro, não gostou muito do resultado final: “Mulher, pelo amor de Deus, você não é gringa, você está linda, não estraga isso”, disse.

Veja a publicação da influenciadora e comediante Gkay, usando uma peça de uma grife de luxo para lá de diferentona:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)



