Gisele Bündchen se declara para filho de Tom Brady após divórcio: 'Sempre aqui'

Gisele Bündchen dá show de maturidade e presta linda homenagem ao enteado após separação de Tom Brady

Cerca de 10 meses após anunciar seu divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady, a supermodelo Gisele Bündchen demonstrou maturidade ao prestar uma homenagem ao enteado, John Edward, nesta terça-feira, 22. Pelas redes sociais, a loira celebrou a vida do primogênito do atleta, que é fruto de um antigo relacionamento com a modelo americana Bridget Moynahan.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Gisele mostrou que não guarda ressentimentos e que não deixou o processo de separação afetar o carinho pelo enteado. A modelo abriu um álbum de fotos em que aparece ao lado do rapaz, desde sua infância até a adolescência para comemorar a chegada de seus 16 anos.

“Feliz aniversário, Jack! Não acredito que você está fazendo 16 anos! Lembro quando você era um bebezinho e agora já está maior do que eu. Tenho muita sorte por te ter na minha vida e sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça! Te amo muito!”, a modelo demonstrou todo seu amor pelo enteado na legenda da publicação.

Vale lembrar que além de Jack, Tom também teve dois filhos com Gisele: Benjamin Rein Brady, que está com 13 anos, e a caçula, Vivian Lake Brady, de 10. O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado, após 13 anos de casamento. Segundo a modelo, ela e o atleta perceberam que tinham objetivos diferentes.

Gisele Bündchen faz desabafo sobre a separação:

A modelo Gisele Bündchen deu rasante em São Paulo para participar de evento de grife de sapatos e acessórios da qual é estrela. Durante o jantar com ares fashion, a loira abriu o coração sobre a nova fase de sua vida pessoal e fez um desabafo sobre o fim do casamento com Tom Brady.