Gisele Bündchen encanta ao postar fotos raras com a família: “Merece”

A modelo Gisele Bündchen compartilhou uma série de fotos ao lado de sua família e recebeu chuva de elogios de seus seguidores

Nesta terça-feira, 13, Gisele Bündchen encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram diversas fotos ao lado de sua família. A modelo brasileira mostrou momentos felizes e divertidos com os filhos e os pais.

Além das fotos dos filhos e dos pais, Gisele ainda apareceu cantando no karaokê com sua filha Vivian, mostrou o filho Benjamim andando de bicicleta e ainda mostrou que não abandonou suas raízes gaúchas ao surgir tomando chimarrão e comendo um doce chamado de “cueca virada”.

Nos comentários, a apresentadora e modelo Fernanda Lima, que também é do sul do país, comentou: “Cueca virada! Muito infância”. E o jornalista Cid Moreira comentou na postagem das férias de Gisele: “Delícias”.

Os seguidores da supermodelo também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Família linda”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda elogiou: “Maravilha”. E outra admiradora comentou: “Família é tudo”.

“Que delícia toda essa simplicidade”, ainda comentou outra seguidora. E outra fã escreveu: “As melhores coisas da vida, MERECE”. E outra admiradora ainda disse: “Isso sim é VIDA”.

Apesar de ter passado as férias aqui no Brasil com a família, Gisele se mudou recentemente para Miami após seu divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady. Em conversa com uma revista americana, a modelo comentou sobre a mudança de vida: “Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”.

Pai!

Recentemente, Tom Brady também comentou sobre a vida em família. O atleta comentou sobre a relação com os filhos, principalmente após o divórcio com Gisele.

“Acho que, para mim, quando você decide ter filhos, é um grande acontecimento. E acho que você não subestima isso. Acho que essas crianças que surgem sob o seu teto, você deseja fornecer valores a elas, para que quando elas cresçam tenham uma base e um alicerce realmente sólidos”, comentou sobre a criação das crianças.