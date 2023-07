Gisele Bündchen celebra aniversário com a família no Brasil

Top Model Gisele Bündchen retorna ao Brasil para comemorar seus 43 anos ao lado da irmã gêmea, segundo imprensa americana

A top model Gisele Bündchen tem motivos de sobra para comemorar! Além de completar 43 anos nesta quinta-feira, 20, a loira também celebra a vida de sua irmã gêmea, Patrícia Bündchen. Segundo informações da revista People, a supermodelo deve visitar sua terra natal para curtir a data com a família em uma reunião intimista.

Conforme informações divulgadas pelo tabloide internacional, uma fonte próxima de Gisele revelou que a modelo pretende fazer uma celebração discreta e longe dos holofotes em seu primeiro aniversário após a separação com o jogador de futebol americano Tom Brady. O casal oficializou o divórcio em novembro do ano passado.

A fonte também lembrou que a matriarca da família, Vania Nonnenmacher, celebrará seu aniversário no dia 23, por isso, Gisele tem mais um motivo para retornar ao país de origem: “Ela vai ao Brasil algumas vezes neste verão. O aniversário da mãe dela também é no domingo, então elas vão comemorar todas as festividades juntas”, informou à People.

Vale lembrar que Gisele esteve no Brasil há pouco tempo. Em junho, a beldade usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua passagem pelo Rio Grande do Sul com os filhos, Benjamin, de 13 anos de idade, e Vivian, de 10, frutos do casamento com Tom Brady: “Família”, ela se derreteu pelos registros dos pequenos em seu país.

Gisele Bündchen mostra passeio de bicicleta:

Em seu perfil no Instagram, Gisele Bündchen encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em que aparece se divertindo muito durante um passeio de bicicleta. Na legenda da publicação, ela escreveu uma reflexão sobre erros e acertos e compartilhou com os mais de 21 milhões de seguidores: "Vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente", disse a loira.