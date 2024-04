Gisele Bündchen abre o jogo e fala sobre namoro com Joaquim Valente

No Mais Você, nesta sexta-feira, 19, Gisele falou sobre o assunto após ver um vídeo dela treinando jiu-jítsu com o professor brasileiro

Gisele Bündchen foi a convidada do programa 'Mais Você' desta sexta-feira, 19, em um papo com Ana Maria Braga a modelo abriu o jogo e falou sobre seu relacionamento com o brasileiro Joaquim Valente. As duas conversavam sobre os hábitos saudáveis da modelo após exibir um vídeo da top treinando jiu-jítsu com o namorado.

"Eu faço (jiu-jítsu) já faz dois anos, meus filhos fazem também. Eu caminho na rua com outra postura porque sinto que sei me defender", contou Gisele ao falar sobre o treinamento. Ana Maria, então, fez um comentário sobre o professor de Gisele e quis esclarecer uma dúvida:

"Ele é seu namorado também, né? Acho que a aula fica mais gostosa", perguntou a apresentadora. "Ele ficou agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né? ", brincou Gisele sobre o assunto.

O casal assumiu o relacionamento em março deste ano, aconteceu depois da brasileira ser vista em diversos encontros românticos com Joaquim. Em entrevista ao The New York Times, a supermodelo se abriu sobre a nova fase, confirmando que estava namorando e, acima de tudo, feliz.

"Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", contou na época. Após os flagras, surgiram boatos de que o relacionamento já existia antes da separação entre ela e Tom Brady, de quem se divorciou em 2022. A isso, ela apenas responde: "Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira", esclareceu.

Ana Maria Braga se desculpa após fazer Gisele Bündchen chorar

Gisele Bündchen não conseguiu conter as emoções e recebeu um pedido de desculpas após Ana Maria Braga tocar em um tema delicado. Isso porque a apresentadora citou a partida de sua mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu devido a um câncer em janeiro de 2024. Enquanto discutiam a nova fase da carreira e o lançamento de seu livro de receitas, Ana Maria emocionou ao abordar o período difícil na vida pessoal da supermodelo.