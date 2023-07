Giovanna Grigio entrega diferenças em protagonista de novo filme de época: 'Impulsiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Grigio falou sobre os desafios de interpretar a protagonista de Perdida, um filme de época

Giovanna Grigio (25) é a intérprete de Sofia, a protagonista de Perdida, filme que estreia na próxima quinta-feira (13) nos cinemas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entregou as diferenças entre ela e a personagem do novo longa de época. "Impulsiva", declarou ela sobre seu papel na produção que é baseada no livro homônimo de Carina Rissi.

"Eu tenho muito em comum com a Sofia, aprendi muito com a jornada dela no filme, acabei aplicando na minha própria vida. A Sofia é uma pessoa curiosa, disponível... Só que eu acho ela muito intensa no sentido que ela é muito impulsiva. Eu acho que eu sou impulsiva de menos, eu penso um milhão de vezes antes de fazer alguma coisa. Eu deveria pensar menos e a Sofia deveria pensar mais (risos)!" disparou Giovanna Grigio.

A atriz também revelou alguns perrengues que passou nos bastidores das gravações de Perdida. "Passamos frio no Sul, depois calor no Rio de Janeiro... Camadas de figurino!", afirmou ela. "Comer era difícil por causa do espartilho, cavalo foi uma aventura a parte também... E a gente tem a experiência de viver essas coisas que se dependesse só da gente, a gente não faria e saímos cheios de história para contar", celebrou a protagonista de Perdida.

Giovanna também falou sobre os desafios de interpretar Sofia, uma mulher que viaja no tempo. A personagem vai do século XXI ao XIX. "A gente chegou a conclusão nas preparações que era uma diferença de ritmo também, a galera de época vivia em um ritmo diferente, mais contemplativo, outra etiqueta e precisava distoar comigo. Eu sentia pressão do preparador 'Giovanna você precisa estar mais caótica, mais ligeira, mais espaçosa para ver que você não pertence a esse grupo'", declarou ela.

BRUNO MONTALEONE É O PAR ROMÂNTICO DE GIOVANNA GRIGIO

Bruno Montaleone, que está no ar como Ivan em Amor Perfeito, a atual novela das seis da Globo, declarou que passou por muitos detalhes para viver o protagonista de um longa de época."No começo eu lembro de me sentir meio duro, talvez até tivesse na fase de preparação, então a gente tem que errar mesmo. Eu já tinha feito coisas de época, mas cada trabalho é bem específico", afirmou.

"A gente tem que se unir e ver como a galera da nossa época anda, se expressa, demonstra que não gostou de alguma coisa. A gente não pode chegar e abraçar a outra pessoa, não é assim, todos esses mínimos detalhes... A gente está sempre atento um ao outro para não deixar escapar esse lugar que conquistamos", completou o ator de Perdida.