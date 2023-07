Bruno Montaleone revela desafios em primeiro protagonista no cinema: ´Detalhes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Montaleone falou sobre os desafios de protagonizar um filme de época ao lado de Giovanna Grigio

Bruno Montaleone (27) vive seu primeiro protagonista no cinema, no filme Perdida, que estreia na próxima quinta-feira, 13. O longa é baseado no livro homônimo de Carina Rissi. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre os desafios de viver o personagem de época. "Mínimos detalhes", disparou.

O ator, que está no ar como Ivan em Amor Perfeito, a atual novela das seis da Globo, declarou que a preparação para o protagonista passou por muitos detalhes. "No começo eu lembro de me sentir meio duro, talvez até tivesse na fase de preparação, então a gente tem que errar mesmo. Eu já tinha feito coisas de época, mas cada trabalho é bem específico", afirmou ele.

"A gente tem que se unir e ver como a galera da nossa época anda, se expressa, demonstra que não gostou de alguma coisa. A gente não pode chegar e abraçar a outra pessoa, não é assim, todos esses mínimos detalhes... A gente está sempre atento um ao outro para não deixar escapar esse lugar que conquistamos", completou.

Ele ainda contou que já conhecia o livro que deu origem ao filme há anos. "Minha professora de teatro era fascinada em Perdida, ela ama livros de romance. Muito tempo depois eu estava fazendo o teste e fiz as conexões e percebi que era o livro que li há muito tempo", disse Bruno Montaleone, que faz par romântico com Giovanna Grigio (25) em Perdida.

A protagonista do filme também falou sobre os desafios de interpretar Sofia, uma mulher que viaja no tempo. "A gente chegou a conclusão nas preparações que era uma diferença de ritmo também, a galera de época vivia em um ritmo diferente, mais contemplativo, outra etiqueta e precisava distoar comigo. Eu sentia pressão do preparador 'Giovanna você precisa estar mais caótica, mais ligeira, mais espaçosa para ver que você não pertence a esse grupo'", declarou ela durante a entrevista.