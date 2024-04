Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre processo: ‘Nunca desistimos’

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem declaração juntos sobre o processo de acusação de difamação e injúria racial no Ministério Público de Portugal

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso compartilharam uma declaração juntos para se pronunciarem sobre uma notícia de processo em Portugal. Os dois entraram com uma acusação de difamação e injúria racial no Ministério Público de Portugal contra uma mulher portuguesa que teve atitude racista com os filhos deles em 2022.

O Ministério Público aceitou a acusação do casal de brasileiros. A situação aconteceu em julho de 2022, quando a família estava de férias. Em um restaurante, a mulher fez discursos contra os filhos do casal e outras pessoas pretas que estavam no local.

Em um comunicado nas redes sociais, Ewbank e Gagliasso falaram sobre o processo. "Há quase 2 anos fizemos uma acusação no Ministério Público de Portugal após nossos filhos e um grupo de angolanos serem vítimas de racismo. Racismo é crime e não pode ser banalizado. Inicialmente pedimos que a autora dos crimes fosse enquadrada em crimes previstos no artigo 240 do Código Penal Português que prevê punição para discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A denúncia não foi aceita, mas nunca desistimos", disseram.

E completaram: "Hoje, podemos comemorar porque o Ministério Público aceitou nossa acusação por difamação e injúria racial e superou uma questão teórica sobre onde enquadrar o crime perante a lei. Vencemos, mas ainda é um pequeno passo. Entretanto, acreditamos que, se este processo puder conscientizar em questões de combate ao racismo, o mundo poderá, quem sabe um dia, ser mais igualitário. O próximo passo será o julgamento da racista. Esperamos voltar em breve para contar outra vitória. Porque acreditamos! Agradecemos aos advogados portugueses Rui Patrício, Catarina Martins Morão e Teresa Sousa Nunes que permanecem ao nosso lado para que a justiça reconheça o racismo como um crime – um crime que discrimina, que fere a autoestima e não permite que pessoas negras tenham oportunidades. Um crime que mata em qualquer parte do mundo. E a gente precisa construir uma sociedade que entenda que o racismo não pode ser tolerado, nem em forma de ódio disfarçada de piada".