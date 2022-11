Gilberto Gil se manifesta após ser hostilizado por torcedores brasileiros no Catar

O cantor Gilberto Gil e sua esposa foram atacados por bolsonaristas durante o jogo do Brasil

Na última quinta-feira, 24, durante o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, o cantor Gilberto Gil (80) e sua esposa, a empresária Flora Gil, foram hostilizados por torcedores brasileiros no estádio Lusail, no Catar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal aparece se dirigindo à arquibancada, quando são abordados por torcedores que começam a atacá-los. Além dos palavrões, um homem dispara: "Vamo, Lei Rouanet", em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e "Vamo, Bolsonaro". O artista e sua mulher não responderam aos insultos.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o casal recebeu diversas mensagens de apoio de famosos, políticos e anônimos. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) publicou o vídeo no Twitter e cobrou punição aos torcedores. "Criminosos hostilizaram @gilbertogil, a quem presto toda a minha solidariedade. Um artista de 80 anos sendo vítima de golpistas. Vamos denunciar e cobrar punições da FIFA. Já passou da hora dessa gente ir para o lugar que merece: CADEIA!", escreveu ele.

Além da esposa, o artista também estava acompanhado dos netos, Francisco Gil e João Gil. Neste sábado, 26, eles assistiram à partida entre Argentina e México.

Confira o vídeo:

Criminosos hostilizaram @gilbertogil , a quem presto toda a minha solidariedade. Um artista de 80 anos sendo vítima de golpistas. Vamos denunciar e cobrar punições da FIFA. Já passou da hora dessa gente ir para o lugar que merece: CADEIA! pic.twitter.com/ONu5zwaW94 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 27, 2022

Gilberto Gil se manifesta após ataques e agradece apoio

O cantor Gilberto Gil publicou um vídeo em seu perfil no Instagram na manhã deste domingo, 27, para agradecer o apoio que recebeu após ser hostilizado durante o último jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

"Nossos agradecimentos, meu e da Flora, enfim por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estupida. Enfim, é o terceiro turno, na verdade, né. Os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade", disse o cantor.

E seguiu agradecendo o apoio. "Nossos agradecimentos, meu e da Flora, a todos vocês que se fizeram solidários conosco nesse episódio, na verdade, é mais uma dessa sequência de ódio dessa coisa que eles que é o que eles gostam de fazer. Muito obrigada a todos vocês bom jogo para o Brasil amanhã", completou.

Nesta segunda-feira, 27, o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h (horário de Brasília). O jogo acontecerá no Estádio 974, em Doha.

Veja o vídeo do agradecimento de Gilberto Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!