Gil do Vigor surge decepcionado após viagem com os sobrinhos dar errado: “Injusto”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor desabafou em suas redes sociais após não conseguir realizar uma viagem com seus sobrinhos

Nesta sexta-feira, 15, Gil do Vigor fez um desabafo em suas redes sociais após ter seus planos de viagem frustrados. O economista pretendia levar seus sobrinhos para uma viagem internacional, porém as coisas não saíram como planejado.

A intenção do ex-BBB era levar seus sobrinhos para conhecer os parques da Disney em Orlando. Vale lembrar que Gil já morou um tempo nos Estados Unidos enquanto fazia seu PhD em uma universidade norte-americana.

“Eu querendo levar meus sobrinhos para a Disney e não consigo porque negaram os vistos de dois deles! Isso é tão injusto. Os bichinhos estão tristes demais! E o pior é que eu tenho dinheiro, graças a Deus e eu amo meus sobrinhos e tudo que eu quero é poder dar uma experiência boa pra eles. Mas enfim, Deus vai ajudar na próxima tentativa”, escreveu o semifinalista do BBB 21 em seu Twitter.

Os seguidores de Gil se compadeceram com a situação e mandaram diversas mensagens prestando apoio e tentando ajudar. “Bacana o carinho. Com certeza vai acontecer, não desista”, escreveu um seguidor. Outra fã questionou: “Mas por que foram negados? Eles deram explicação?”. Outro seguidor se identificou com a situação: “O meu visto foi negado ontem. No consulado do Recife”.

“Gil, super entendo sua situação e não necessariamente tem a ver com você ter condições para levá-los. Eu moro aqui [Estados Unidos] há mais de 15 anos, e minha mãe no início também teve visto negado. Acontece! Independente de quem você é. Espera um pouco e tenta novamente, vai dar tudo certo”, incentivou uma seguidora. E outra fã escreveu: “É triste Gil, entendo a dor deles. Desde que eu era criança meu pai tinha me prometido me levar para a Disney no meu aniversário de 15 anos, já tínhamos tudo comprado e agendado, quando fomos tirar o visto, simplesmente negaram. Destruíram meu aniversário de 15 anos”.

Vale lembrar que Gil tem duas irmãs, Juliana e Janielly. A segunda seguiu os passos do irmão e participou de um reality-show. Janielly marcou presença na “Grande Conquista”, competição da Record apresentada por Mariana Rios.

Recentemente, Gil encantou seus fãs ao participar de um evento muito especial. O ex-BBB divertiu seus seguidores ao compartilhar diversas imagens onde curtia o show da cantora Beyoncé.

Antes de Beyoncé começar o show, o ex-BBB posou em frente ao palco e ainda tirou uma foto com seu amigo. “Show da Beyoncé! Gente, estou ao lado da rainha! Logo logo ela chega e eu estarei tão pertinho”, escreveu o semifinalista do BBB 21 na legenda da postagem. E de fato, Gil comprou um dos assentos VIPs do show em ficou no palco ao lado de Beyoncé para a performance da “Ranaissance World Tour”.