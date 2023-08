Gil do Vigor encanta seguidores ao compartilhar fotos de infância: “Tudo é possível”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor encantou e emocionou seus seguidores ao recuperar fotos de infância nas suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 25, Gil do Vigor encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua infância. O economista emocionou ao lembrar de sua infância e sua família na legenda das fotos.

Na primeira foto, Gil aparecia embaixo da mãe Jaciara e ao lado das irmãs Juliana e Janielly Nogueira. Assim como o irmão, Janielly participou de um reality show: A Grande Conquista, da Record TV. A família surgiu reunida em frente a uma farmácia no clique antigo. Já na segunda foto, Gil aparecia menor na cozinha de casa em frente a um prato de comida.

“Minha família, meu maior tesouro na Terra. O Gil criança, sonhava sobre o futuro onde ele viveria o que por muitos seria um sonho impossível, mas cada dia, o menino Gil entende, que TUDO É POSSÍVEL ao que crer. Eu precisava postar essa foto pois representa muito para mim”, escreveu o ex-BBB.

Nos comentários, a mãe e irmãs de Gil se manifestaram e enviaram mensagens de carinho para o semifinalista do BBB 21! “Eu não aguento. Tive muita sorte de ter vocês como minha família”, escreveu Juliana. E a matriarca Jaciara comentou: “Eu parecia a galinha e os pintos debaixo das asas. Meus filhos sempre foram minha força se a luta é resistência de sobreviver. Vivi pra eles”.

Já a outra irmã de Gil, Janielly comentou: “Você é meu maior exemplo de superação, obrigada por tudo! Te amo”. E ainda escreveu: “Você é luz, meu menino lindo”. A participante do BBB 23, Marília Miranda, escreveu: “Você merece tudo de extraordinário na sua vida, Gil. Deus fez o impossível acontecer na sua vida e hoje és uma inspiração para milhares de pessoas, inclusive eu! AMO a sua vida”.

Os seguidores de Gil também adoraram as fotos de infância e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Passando para lembrar o quão bonito você é, por dentro e por fora”, tietou uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Agora você realizou-se, e realizou sonhos de todos vocês”.

“Amo que cada um é a fortaleza um do outro”, opinou um admirador sobre Gil e sua família. Outra seguidora elogiou: “Meu Gil do Vigor, te admiro demais”. “Eu te vejo assim e vejo agora tudo que vocês conquistaram! A humildade continua a mesma, por isso amo demais”, também declarou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Tour!

Recentemente, Gil encantou seus seguidores ao realizar um tour pela sua nova casa. O imóvel luxuoso foi adquirido pelo ex-BBB no dia 14 de julho, dia de seu aniversário. A mansão é localizada em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

No vídeo, o economista mostrou com detalhes todos os cômodos de sua nova casa. “É enorme essa varanda”, comentou Gilberto ao mostrar a parte de fora do imóvel com uma bela vista para a natureza.