Gigi Hadid é presa com posse de substância nas Ilhas Cayman

Gigi Hadid paga multa ao ser presa em aeroporto e a equipe dela se pronuncia sobre o que aconteceu

A modelo Gigi Hadid foi presa na alfândega de um aeroporto nas Ilhas Cayman na semana passada. O caso só se tornou público nesta terça-feira, 18, em uma reportagem da revista People. A publicação informou que a jovem foi detida pelos agentes de controle de fronteiras ao ser flagrada com posse de drogas em sua bagagem.

Ao chegar no local em um jatinho particular, a modelo foi detida por um tempo e liberada ao pagar uma multa de R$ 1 mil. A substância ilegal foi identificada na mala dela ao passar pelo raio-x do aeroporto.

A imprensa internacional informou que a quantidade encontrada era pequena e para consumo próprio. Ela e uma amiga foram presas e passaram por uma audiência no tribunal, que as declarou culpadas e elas pagaram uma multa.

O representante de Gigi Hadid informou que ela estava com maconha por uma indicação médica. “Gigi estava viajando com maconha comprada legalmente em Nova York com uma licença médica. Também é legal o uso da substância no Grand Cayman desde 2017. Seu registro permanece limpo e ela aproveitou o restante da viagem na ilha”, informou.

Apesar do susto inicial, a modelo seguiu a sua viagem normalmente com os amigos.

Gigi Hadid fala sobre a filha

Recentemente, Gigi Hadidcomentou sobre a vida de mãe e compartilhou alguns detalhes da sua rotina com a filha Khai (2), fruto do seu antigo relacionamento com o cantor Zayn Malik. Para a revista americana WSJ Magazine, a modelo revelou que parou de tomar café quando estava na reta final da gravidez da primeira filha. Gigi ainda revelou que acorda junto com a filha por volta das 7:30 e 8:30 da manhã.

“A hora que ela acorda, eu acordo”, comentou a modelo. “Eu tenho uma rotina matinal de mãe”, adicionou a irmã de Bella Hadid. Sobre sua dieta matinal, a modelo comentou: “Eu como o que a Khai come. Eu faço panquecas e salsichas para ela toda manhã”.

A nova rotina de mãe de Gigi ainda a ajuda a ficar em forma: “Correr atrás da minha filha de anos”. A dupla ainda faz uma série de exercícios juntas: “A gente anda bastante. Fazemos yoga juntas. Levantando ela e correndo o dia inteiro e indo ao parque, eu me movimento”.