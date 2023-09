Geraldo Luís rebate críticas após falar sobre masturbação: "Estou bem comigo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Geraldo Luís disse que prefere ficar sozinho do que enfrentar relacionamentos problemáticos

Depois de ser alvo de comentários por ter falado sobre preferir se masturbar do que ter um relacionamento complicado, o apresentador Geraldo Luís (52) reafirmou que não se importa com a solidão. Em entrevista à CARAS Brasil, ele disse que não tem pensado em compromisso amoroso.

"É verdade, as pessoas hoje são problemáticas, só querem relacionamentos possessivos. As pessoas hoje estão doentes, é uma solidão que causa doença e uma procura por corpos desesperadora. Tô fora. Estou bem comigo, me dou bem com a minha solidão. Eu gosto de ficar sozinho, eu me amo", declarou.

"Obviamente nós precisamos gozar a vida, precisamos trocar energias e isso é maravilhoso, mas essa troca de energia não pode ser com qualquer um", completou Geraldo.

Apesar de ser bem resolvido com sua intimidade, o comunicador confessa que gostaria de ter mais companhia para dividir momentos de lazer. "Adoro companhia, viajar, tomar um vinho, adoro a energia da inteligência das pessoas, mas hoje tem muita gente burra disfarçada num monte de corpos sarados. Não dá, né?", disparou.

Leia também: Geraldo Luís promete impressionar com novo programa na Rede TV: 'Não tenho vergonha'

Segundo o mais novo contratado da Rede TV!, a maturidade acabou lhe tornando uma pessoa mais criteriosa e desabepada: "Você vai ficando velho e não vai mais tendo paciência. Se você quer ser feliz, viva a vida".

FALA POLÊMICA SOBRE MASTURBAÇÃO

Em recente entrevista à Isto É, Geraldo Luís revelou que estar solteiro é uma opção e que resolvia seus momentos de carência sozinho. "Estou solteiro graças a Deus, não quero ninguém. Vale mais uma masturbação bem dada do que um problema. Estou bem assim", disse.

"As pessoas cobram a gente. Não tenho saco para estar com ninguém, namoro se eu quiser. Gosto de dormir sozinho", afirmou o pai de João Pedro (20), fruto do relacionamento de 14 anos com sua ex-esposa, Mirella.