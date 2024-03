Geraldo Alckmin ajuda a socorrer homem que passou mal em evento

Médico e vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin corre para ajudar homem que passou mal durante evento em Manaus

O vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin, que também é médico, ajudou a socorrer um homem que passou mal em um evento em Manaus, Amazonas. O vídeo do momento do socorro viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 1º.

O homem que passou mal acompanhava o evento e teve uma queda de pressão com falta de ar. Ele foi levado para uma sala reservada, mas o quadro de saúde dele não foi revelado. Alckmin fez parte do grupo de pessoas que correu para ajudá-lo.

Alckmin é formado em Medicina pela Universidade de Taubaté, em São Paulo, com especialidade em anestesiologia.

Lu Alckmin já perdeu um filho em uma tragédia

Há pouco tempo, Lu Alckmin relembrou a morte trágica do filho caçula, Thomaz, que faleceu em um acidente de helicóptero em 2 de abril de 2015. Em entrevista ao site Universa, do UOL, ela contou sobre como recebeu a notícia da morte do filho.

Lu contou que estava no interior de São Paulo quando recebeu a notícia de que o filho sofreu um acidente. "Fui de Campos do Jordão até São Paulo rezando. Lembro que estava uma noite linda e tinha só uma estrela no céu. Aí eu olhava e falava: "Thomaz, é você que está aí?". Fui rezando e pedindo a Deus para que eu soubesse superar essa perda, mesmo que ninguém ainda tivesse me dito que ele tinha falecido. Mas eu sabia. Acho que a mãe sempre sabe. Na hora em que eu cheguei, o Geraldo estava esperando na garagem. A Sophia e o Geraldo Neto [os outros dois filhos do casal] ficaram no andar de cima da casa, porque eles não tinham coragem de me enfrentar. Os três pensaram que eu fosse morrer. Mas fui eu que dei força a eles", declarou.