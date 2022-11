Gente como a gente, Fernanda Paes Leme explica porque não viajou na classe executiva

A atriz Fernanda Paes Leme contou os perrengues chiques que passou em viagem de Lisboa

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 09h18

A atriz Fernanda Paes Leme mostrou que é gente como a gente ao aparecer passando os famosos "perrengues chiques" em viagem a Lisboa, Portugal.

Nos stories, a apresentadora do 'Quem pode, pod' afirmou que, "depois de chorar na enchente", ela ganhou um upgrade no voo.

Depois, veio a explicação do porquê Paes Leme estava na classe econômica. "E vocês achando que artista só viaja de executiva, né? Ai, ai, passagem muito cara, me recuso a pagar preço abusivo em executiva", contou.

Ela ainda explicou que prefere marcar as viagens com maior antecedência. "Quando dá para planejar a viagem e comprar com antecedência eu invisto, é super confortável. Mas nem sempre rola, e tudo certo! Vou aproveitar que não durmo há dias para tentar descansar no voo", contou.

Recentemente, a atriz e o noivo Victor Sampaio foram ao casamento da atriz Fernanda Rodrigues e do ator Raoni Carneiro em Lamego, Portugal e encantaram os seguidores ao posarem juntos. O pedido de casamento de Sampaio aconteceu em junho e foi recebido com um sim da morena.

Confira o story de Fernanda Paes Leme: