Fernanda Paes Leme aparece ao lado do noivo, Victor Sampaio, e encanta seguidores

Fernanda Paes Leme deixou seus seguidores encantados ao posar ao lado do noivo, Victor Sampaio, no casamento da amiga, Fernanda Rodrigues

CARAS digital Publicado em 04/11/2022, às 16h52 - Atualizado às 16h53

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39) encantou os seus seguidores na tarde desta sexta-feira, dia 04, ao posar para uma sequência de fotos ao lado do seu noivo Victor Sampaio (30), que fez o pedido no mês de junho e recebeu um sim como resposta.

Na publicação, o casal aparece celebrando a cerimônia de casamento da amiga e também atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues (43), com o ator Raoni Carneiro (40), que já estão juntos há 14 anos.

Diretamente de Lamego, em Portugal, Fernanda e Victor mostraram que combinam perfeitamente e além de escolherem looks lindos para o casamento dos amigos, encantaram os fãs com as fotos apaixonantes. “Essa foto merece um quadro!”, “GENTE QUE CASALZÃO” e “Meu Deus que espetáculo esse casal”, escreveram alguns seguidores nos comentários.

Fernanda Rodrigues viajou para Miami só para ver pedido de noivado de Fê Paes Leme

E essa amizade entre Fê Paes Leme e Fernanda Rodrigues não é de agora, inclusive as amigas estão presentes em muitos momentos marcantes da vida da outra. Fepa está em Portugal para o casamento de Fernanda, mas a loira também já se deslocou só para ver um pedido de noivado da amiga.

Fernanda Rodrigues viajou até Miami e fez questão de estar presente no dia do pedido de noivado de Victor para Fepa. “Quando você pega um avião de surpresa pra ver sua amiga da vida ficar noiva… Que emoção!”, escreveu a apresentadora. “Fernanda Paes Leme, você estava comigo em todos momentos difíceis e legais da minha vida… Estava aqui pensando… A Gente já viveu tantas coisas juntas… Nunca soltamos a mão. E agora sua mão está linda com esse anel! Eu tô tão feliz por você! Seja feliz sempre minha amiga. Victor Sampaio, já te amo, tá?”, brincou a mãe de Luísa (12) e de Bento (6).