Galvão Bueno passa por cirurgia na coluna e segue internado

Galvão Bueno realizou um procedimento cirúrgico na coluna em hospital de São Paulo e deverá ter alta em poucos dias

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 18h30

O narrador esportivo Galvão Bueno está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após realizar uma cirurgia para correção de uma pequena fissura na região da coluna. Ele foi até o hospital para um checkup antes de iniciar os trabalhos na Copa do Mundo de 2022, e precisou realizar o procedimento.

A equipe dele informou ao site UOL que o narrador deve ter alta hospitalar em breve e já está no quarto se recuperando.

"O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para fazer um checkup em preparação para a Copa do Mundo no Qatar. Após a análise de um dos exames de rotina, Galvão e os médicos optaram por um procedimento de correção de uma pequena fissura pré-existente (da época em que jogava basquete) na L5 e que estava causando dores. O procedimento já foi realizado, Galvão está bem, se recupera no quarto e terá alta em poucos dias", informou a equipe dele.

