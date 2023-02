Galvão Bueno faz linda homenagem para neta: ‘Dia de festa’

Narrador esportivo Galvão Bueno parabeniza neta Vicky Bueno nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 16, o narrador esportivo Galvão Bueno (72) aproveitou o aniversário de sua neta Vicky Bueno para parabenizá-la em suas redes sociais. Em uma foto ao lado da familiar, ele aparece em frente a jatinho e faz linda homenagem na legenda da postagem.

“Dia de festa na família!! Niver da @vickybueno, minha primeira e querida neta!! Parabéns, Vic!! Que Deus te abençoe sempre!! Vovô te ama muito”, escreveu o narrador, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)



Galvão Bueno solta a voz em território gaúcho e canta Roberto Carlos

Ainda em sua viagem por Bagé, no Rio Grande do Sul, Galvão Bueno aproveitou para soltar a voz, cantando a música “Emoções”, do Rei Roberto Carlos. Na legenda do vídeo, Galvão elogiou os gaúchos e sua cultura: "Ser gaúcho é ser diferente!! Não existe outro lugar no Brasil com esse sentimento!!". Antes da cantoria, o global falou sobre sua profissão: "eu trabalho com palavras. Nada é mais importante para mim que juntar palavras que demonstrem sentimento". Então, continuou o discurso sobre o orgulho que os sulistas têm de sua origem. Depois, soltou o vozeirão.