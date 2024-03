Galvão Bueno exibe foto inédita com sua filha mais velha: ‘Seja feliz'

O narrador esportivo Galvão Bueno relembrou um dia especial na vida de sua filha mais velha, Letícia, para celebrar o aniversário dela

O narrador esportivo Galvão Bueno surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita de sua filha mais velha, Letícia. Ele relembrou uma foto do dia do casamento da herdeira para parabenizá-lo por mais um aniversário.

Na imagem, os dois apareceram sorridentes durante a cerimônia ao ar livre. Na legenda, o pai coruja falou sobre a admiração por ela.

"Hoje é dia de comemoração. Dez anos depois do casamento, minha querida filha Letícia abre uma nova década! Feliz aniversário, minha primogênita! Viva intensamente esse dia! Seja feliz! Saúde e Sucesso! Que Deus te abençoe sempre. E muito obrigado por tudo! Seu pai te ama", afirmou.

Além dela, o narrador também é pai de Cacá Bueno e Popó Bueno, que foram para o mundo dos esportes e são automobilistas, e do filho caçula, Luca Bueno, que decidiu ir para o mundo das artes. Ele é cineasta e diretor, sendo apaixonado pelo cinema mundial.

Galvão Bueno com a esposa:

Há pouco tempo, Galvão Bueno e Desirée Soares completaram 22 anos de casamento. Juntos no Catar para a Copa do Mundo, eles comemoram a data especial com troca de declarações de amor nas redes sociais e também fotos do casal.

Galvão abriu um álbum de fotos de vários momentos encantadores com a amada e declarou o seu amor. "28 de novembro!! Que dia especial. Desirée meu grande amor e eu completamos 22 anos de casados!! Obrigado Deus por permitir que estejamos juntos!! Obrigado Princesa por você existir!! Te amo muito e cada dia mais", disse ele.

Por sua vez, Desirée relembrou uma foto antiga do casal e falou sobre o relacionamento deles. "Hoje celebramos 22 anos de casados!! Com você tudo vira festa meu amor, tudo tem graça. Agradeço a Deus por tantas bênçãos, um marido incrível, filhos maravilhosos e uma linda história que ganhei com a família Bueno que amo demais. Você e eu, sempre. Te amo!!", afirmou.