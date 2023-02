Galvão Bueno é envolvido em notícia de acidente grave e reage: ‘Não me avisaram’

Narrador esportivo Galvão Bueno vê fake news envolvendo seu nome sobre acidente grave e debocha da situação

O narrador esportivo Galvão Bueno (72) precisou usar suas redes sociais para desmentir algumas notícias falsas que começaram a circular pela web envolvendo seu nome sobre um grave acidente de carro no qual teria morrido, no interior do Rio Grande do Sul, onde está passando as férias.

Debochando da situação, Galvão deixou bem claro que nem ficou sabendo sobre sua própria morte. “Ih gente!! Inventaram um acidente meu na estrada!! Bah, tchê!!”, começou ele, em seu perfil oficial no Twitter, para esclarecer as coisas. “Morri e ninguém me avisou!”, completou o jornalista.

Os seguidores do narrador ainda reagiram bastante ao comentário feito por Galvão. “P*rra Galvão, nem brinca irmão. Que você tenha saúde por muitas décadas ainda”, comentou um fã. “Pelo menos voltou para nos avisar”, brincou um outro internauta.

Ih, gente!! Inventaram um acidente meu na estrada!! Bah, tchê!! Morri e ngm me avisou!! 😂😂😂😂 — Galvão Bueno (@galvaobueno) February 21, 2023

Galvão Bueno solta a voz em território gaúcho e canta Roberto Carlos

Ainda em sua viagem por Bagé, no Rio Grande do Sul, Galvão Bueno aproveitou para soltar a voz, cantando a música “Emoções”, do Rei Roberto Carlos. Na legenda do vídeo, Galvão elogiou os gaúchos e sua cultura: "Ser gaúcho é ser diferente!! Não existe outro lugar no Brasil com esse sentimento!!". Antes da cantoria, o global falou sobre sua profissão: "eu trabalho com palavras. Nada é mais importante para mim que juntar palavras que demonstrem sentimento". Então, continuou o discurso sobre o orgulho que os sulistas têm de sua origem. Depois, soltou o vozeirão.