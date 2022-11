Galvão Bueno mostra os bastidores de sua chegada no Catar

Galvão Bueno desembarcou no Catar ao lado da esposa, Desirée Soares

No início da tarde desta segunda-feira, 21, o narrador esportivo Galvão Bueno (72) compartilhou em suas redes sociais o momento de sua chegada no Catar, ao lado de sua esposa Desirée Soares (53), para assistir à Copa do Mundo 2022.

"Olha só os bastidores da nossa chegada no Qatar! Eu e meu amor, Desirée. Faltam 3 dias para estreia da Seleção! Haaaaaja coração!", escreveu ele na legenda do vídeo publicado no feed de seu Instagram.

Na gravação, Desirée também registrou o pedido dos brasileiros para tirar uma foto com Galvão e para ele trazer o hexa. Inclusive, também ressaltou que esta já é a quinta vez que ele está no país árabe.

Liberado para viajar após testar negativo para a doença, ele brincou durante o embarque. "Vou abrir um champanhe para comemorar!".

Veja a chegada de Galvão no Catar: