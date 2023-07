No barco, Galvão Bueno celebra 73 anos com festão ao lado da família

Confira todos os detalhes da festa de Galvão Bueno, que celebra 73 anos nesta sexta-feira, 21

Nesta sexta-feira, 21, o locutor esportivo Galvão Bueno está completando 73 anos. E para aproveitar esse dia tão especial, ele reuniu toda a sua família para comemorar sua nova fase com grande estilo!

Desirée Soares, esposa de Galvão desde 2000, usou seu Instagram para compartilhar detalhes da celebração de aniversário com o público. O casal está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, curtindo o dia lindo em um barco. E teve de tudo: jantar para comemorar a virada da data, passeio pelo mar e festa com decorações.

O dia do radialista contou com sol brilhante no céu, balões azuis e enfeites prateados decorando o barco. A pequena festa ainda teve um bolo com piadinha. "Eu não sou velho... Sou uma excelente safra. 1950!", dizia a decoração do doce, que também levava o desenho de um vinho. A celebração também contou com espumantes da sua marca de vinhos, Bueno Wines.

Nos stories, Desirée apareceu cantando parabéns ao lado de Galvão, que também trouxe seus netos para curtir o momento ao seu lado. Mas tarde, a esposa também postou uma homenagem ao locutor em seu feed. "Feliz aniversário meu amor! O que eu tenho pra te desejar é mais e mais saúde, alegria, bençãos e vida ao meu lado. Te amo", escreveu.

Confiras as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Nova fase na carreira de Galvão Bueno

Ao final da Copa do Mundo no Qatar, o locutor Galvão Bueno deixou a Rede Globo após 41 anos sendo a principal voz dos eventos esportivos na emissora. Contudo, o radialista decidiu não parar de narrar e anunciou seu novo destino em abril de 2023.

O narrador passou a comandar seu próprio canal no YouTube, o Canal GB, que marca uma nova fase em sua carreira. Como promessa, ele traz conteúdos que vão além de futebol e conta com a presença de outros nomes importantes do esporte e da internet.