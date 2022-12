Galvão Bueno aproveita bom jogo da Argentina contra Croácia para alfinetar Tite

Narrador Galvão Bueno relembra derrota para seleção europeia que foi completamente dominada pelos hermanos

O narrador de futebol Galvão Bueno (72) ainda não engoliu a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Catar. Enquanto comandava o ao vivo da vitória da Argentina em cima da Croácia pela semifinal do mundial nesta terça-feira, 13, o narrador aproveitou para alfinetar o técnico Tite (61).

“Não é que a Argentina está ganhando, a Argentina domina o jogo. Joga como quer, joga como tem que jogar”, disse o narrador ao vivo na Globo, criticando as escolhas do treinador brasileira durante as quartas de final contra os europeus. Neste momento, os hermanos tinham acabado de marcar o terceiro gol.

Além disso, frisou que a defesa dos argentinos davam espaço para que os atacantes pudessem ir para cima e marcar os gols da partida. “Que fique a lição pra muita gente!", disse o jornalista. "A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse”, completou, em outro momento.

E voltou a criticar as escolhas feitas por Tite e sua comissão durante a partida que encerrou a participação do Brasil no Mundial. “Eu não consigo entender como Richarlison ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo estando lesionado. Não dá para entender. Mas tem muita coisa que não dá para entender. A seleção brasileira não soube jogar contra a Croácia”, exclamou.

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

Não é a primeira vez que o narrador critica o trabalho de Tite durante essa Copa do Mundo. Após a eliminação, Galvão não gostou de uma atitude do técnico de futebol Tite após a derrota do Brasil para a Croácia. Assim que acabou a fatídica disputa de pênaltis, Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores desolados em campo. A cena dos jogadores chorando e sentados no gramado emocionou o Brasil, mas a ausência do técnico ao lado deles chamou a atenção.