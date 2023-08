Galã dos anos 80 chocou ao revelar perseguição de ex-diretor da Globo; saiba quem

Ex-Galã da TV Globo, Mário Gomes revelou história problemática envolvendo o diretor Daniel Filho dentro da emissora

Conhecido por estrelar diversas novelas de sucesso da TV Globo, o ator Mário Gomes (70) tem uma série de polêmicas em seu currículo. Uma delas é justamente sobre a época em que fez parte do elenco da emissora carioca.

Um dos galãs mais populares das décadas de 70 e 80, Mário revelou que foi alvo de perseguição dentro da Globo causada pelo ex-diretor Daniel Filho. Segundo o artista, tudo se iniciou por conta de uma affair que ele teve com Betty Faria.

Em entrevista ao jornal O Dia, em 2020, o famoso detalhou que guardou a situação em segredo por muitos anos, mas estava disposto a expor tudo o que tinha sofrido nas mãos do ex-diretor.

"Vou contar tudo e o Daniel Filho vai saber como aconteceu meu envolvimento com a Betty Faria. Ela que me convidou para sair. Ninguém sabia até agora, mas vai saber. Vou contar detalhadamente como se passou a nossa aproximação e como esse ex-diretor me perseguiu dentro da emissora", disse ele, que prepara uma autobiografia para contar sua história de vida.

Mario completou dizendo que Daniel foi responsável por espalhar notícias falsas pela imprensa e também por afastá-lo de produções importantes da Globo. "Ele foi um cara de muita crueldade comigo", disparou o ator, que revelou que seu pai também foi alvo de mentiras.

"Usou o poder todo que ele tinha na Globo para me prejudicar. Na época, eu era um ator que estava no auge e tinha uma carreira promissora, mas fui prejudicado", afirmou.

O artista, que atuou ao lado de Betty Faria na novela Duas Vidas, em 1976, disse que pensou em brigar por sua reputação, mas acabou desistindo, por medo de ter uma represália maior dentro da empresa.

"Ninguém ia entender que eu fui lá por causa do meu pai. Queriam muito que eu fosse, mas eu sabia que eu não ia. Sou contra a violência física, mas o Daniel achava que eu era a favor, porque com 19 anos eu tinha brigado com um cara e dado um soco nele", declarou.

Essa não é a primeira vez que Mario Gomes fala sobre Daniel Filho. Em participação no podcast Cara a Tapa, ele disse que o ex-diretor plantou uma fake news na mídia onde afirmava que ele foi internado com uma cenoura no ânus. "Foi uma colocação jocosa, óbvio, uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira".