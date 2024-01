Gahbi, de Elas por Elas, revela ataques após mudar certidão de nascimento

'Tenho recebido ameaças de morte, isso é inconcebível', conta o intérprete de Polvilho em Elas por Elas, em entrevista à CARAS Brasil

"Fui do céu ao inferno, tudo isso em pouco tempo". A frase é de Gahbi Borges (35), intérprete de Polvilho em Elas por Elas, que na última semana mudou sua certidão de nascimento para "não binário". O artista conta que, após ter o documento retificado, tem sofrido um linchamento virtual.

O ator de Elas por Elas não se identifica com o gênero masculino nem feminino , e atende pelos três pronomes —incluindo o neutro. "[Estou passando por um] cancelamento horroroso, nojento, triste e violento. Tenho recebido ameaças de morte, isso racionalmente é inconcebível", conta à CARAS Brasil.

Gahbi buscou o documento em 15 de janeiro, ao lado da mãe Vera Adelaide, e da amiga, Cíntia Cecilio, que foi a advogada do processo para retificação da certidão de nascimento. Ele diz que, neste momento difícil, conta com apoio psicológico, de amigos, familiares e seguidores.

"Esse momento que é especial está sendo pavoroso também. Mas, essa onda de ódio não vai me matar e nem ocultar a minha conquista. Vou tomar as medidas judiciais cabíveis. Quero resgatar a sensação do momento em que peguei a certidão, porque me marcou. Era uma sensação de alegria, liberdade, conquista e vitória."

Para o ator, a situação apenas reflete os altos índices de violência contra a comunidade LGBTQIA+ no Brasil. Ele ainda incentiva outras pessoas não-binárias e trans binárias a não perder a esperança e enfrentar a burocracia e preconceitos camuflados durante o processo.

"Se a questão financeira embarreirar, peça ajuda. Beba da teimosia, da persistência e da coragem para sua conquista. Esses dias estava lendo sobre a psicologia Gestalt e me deparei com essa frase de Beisser: 'A mudança ocorre quando uma pessoa se torna o que é, não quando tenta converter-se no que não é'."

