Gabriela Duarte mostra fotos inéditas com o pai, Marcos Franco

Gabriela Duarte surpreende os fãs ao fazer rara aparição ao lado do pai, Marcos Flávio Cunha Franco, em data especial

A atriz Gabriela Duarte encantou ao compartilhar um momento em família nas redes sociais. Filha de Regina Duarte, ela fez uma rara aparição ao lado do pai, Marcos Flávio Cunha Franco, que não trabalha no meio artístico.

Nesta segunda-feira, 8, a artista posou ao lado do pai e do filho caçula, Frederico, ao celebrar o aniversário do Sr. Marcos. “Parabéns, meu garoto”, disse ela na legenda.

O pai de Gabriela Duarte é administrador de empresas e faz raras aparições públicas com a filha. Ele também é pai de André Duarte.

Recentemente, a atriz falou sobre o papel do pai em sua carreira de atriz. “Meu pai conseguiu retardar meu início na profissão. Eu, com 8 anos, queria ser atriz e ele vetou. Hoje agradeço, foi importante não ter começado aos 8, e sim aos 15. Fez toda a diferença. Estudei, vivi minha adolescência. Aí comecei a ter responsabilidades, estava consciente, tinha certeza do que eu queria”, disse ao jornal Estadão.

