Gabriel Santana esquece de pagar conta e passa perrengue: "Caloteiro"

Participante do BBB23, Gabriel Santana enfrenta apuros após sair de restaurante sem pagar a conta

Fora do BBB23, Gabriel Santana (23) passou por uma situação inusitada nesta sexta-feira, 28. Acontece que o ator foi almoçar com alguns amigos, mas na hora de ir embora, ele saiu do restaurante sem pagar a conta. Pelo Stories do Instagram, o artista explicou o ocorrido com bom humor.

“A gente foi em um bar almoçar e a gente pediu Uber e tava demorando… demorou 5 minutos, 7 minutos, quando ele chegou a gente levantou, entramos no carro e estamos voltando agora para casa, quando a Íris pergunta ‘mas a gente pagou a conta?’. A gente saiu sem pagar”, Gabriel narra os apuros dando risada no carro com os colegas.

Em seguida, o ex-brother explica que assim que notou o erro entrou em contato com o estabelecimento para pagar a conta: “Tive que ligar no restaurante agora, pedir o Pix deles pra gente poder pagar”. Ele ainda brincou: “Não fizemos o pix ainda, tô de caloteiro, eu sou caloteiro aqui na região… se me virem em algum lugar vão falar Gabriel Santana é caloteiro, não deixa ele comer aqui não!”, o ator fez piada.

Para finalizar a sequência, Gabriel mostrou um print em que comprova o pagamento. Durante a conversa com o restaurante, ele pede perdão pelo erro: “Desculpa, a gente esqueceu de pagar”, diz o ex-brother na troca de mensagens, que foi respondida com algumas risadas da atendente do estabelecimento.

Ator Gabriel Santana passa perrengue após esquecer de pagar conta - Reprodução/Instagram

Gabriel Santana surpreende ao revelar novo visual:

Gabriel Santana causou comoção na internet na última terça-feira, 25. É que o ex-brother decidiu mudar o visual para participar da final do BBB23. Pelo Instagram, ele mostrou que abandonou os cabelos escuros e deu olá aos fios totalmente platinados com a transformação radical: "Novo ciclo", o artista explicou sua decisão.