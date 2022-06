Gabriel Medina fala sobre vontade de ter filhos: ''Meu maior sonho''

Surfista Gabriel Medina responde perguntas dos seguidores e revela que seu maior sonho é ser pai

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 08h40

O surfista Gabriel Medina (28) resolveu bater um papo com os seguidores na noite de quinta-feira, 09, nas redes sociais!

O tricampeão mundial abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram e respondeu dúvidas e curiosidades dos fãs.

"Pensa em ser pai?", questionou um internauta. "Meu maior sonho", respondeu Medina com imagem fazendo positivo com o polegar.

O atleta ainda foi questionado sobre temas que poderia ficar conversando por horas e respondeu: "Sobre o mundo, ET, corpo humano, relacionamento, visão de vida. Deu até vontade de façar umas coisas, mas é aí que começa a viagem toda... hahahaha", brincou ele.

Em El Salvador para a 7ª etapa do mundial da WSL após ficar afastado para cuidar da saúde mental, o famoso revelou que está com saudade dos seus pets e afirmou que disputará a etapa de Saquarema no final do mês.

Mãe de Gabriel Medina comenta sobre relação do filho com Yasmin Brunet

A mãe de Gabriel Medina, Simone, disse que o antigo relacionamento o filho com Yasmin Brunet (34) não existia amor. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Simone afirmou que sabia que o casamento não ia durar. "Eu sabia que não ia durar, entendeu ? Eu mesma falei e ele sabe, que eu dava até dezembro pra terminar tudo. Ele é intenso no apaixonar, ele é intenso na hora que não quer mais, ele deleta. Ele é intenso. Eu conheço. E paixão acaba. Entendeu? Não era amor", comentou.

Vale ressaltar que o relacionamento de Medina e Yasmin durou cerca de um ano. Os dois se separaram em janeiro deste ano.

Confira as publicações de Gabriel Medina: