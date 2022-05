Mãe de Gabriel Medina comenta sobre antigo namoro do filho com Yasmin Brunet: "Não era amor"

A mãe de Gabriel disse em entrevista que sabia que o namoro do filho e Yasmin Brunet não iria durar

A mãe do surfista Gabriel Medina (28), Simone (51), revelou em uma entrevista para o programa Domingo Espetacular da rede Record, que o antigo relacionamento do filho com Yasmin Brunet (33) não tinha amor e sabia que não iria durar.

O programa só vai ao ar no dia 8 de maio, porém, a coluna do jornalista Leo Dias conseguiu a declaração da mãe de Gabriel de antemão.

"Eu sabia que não ia durar, entendeu ? Eu mesma falei e ele sabe, que eu dava até dezembro pra terminar tudo. Ele é intenso no apaixonar, ele é intenso na hora que não quer mais, ele deleta. Ele é intenso. Eu conheço. E paixão acaba. Entendeu? Não era amor", comentou Simone Medina.

O casal que estava junto desde 2020 decidiu se separar em janeiro deste ano. Após o término, os ex-namorados se encontraram em um evento da influenciadora Gkay (29) em março.

A fila andou para Medina?

No último domingo, 1, Gabriel Medina foi visto aos beijos na Sapucaí com a ex- namorada do cantor Kevinho (23), Gabriela Versiani (23).

Os dois estavam em um camarote acompanhando o desfile das escolas de samba cariocas que foram campeãs do Carnaval 2022.

Já Yasmin, postou em seu Instagram nesta sexta-feira, 6, uma foto de biquíni em suas redes e foi muito elogiada pelos seus seguidores.