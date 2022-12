Gabily se desequilibra no palco e cai na piscina; veja vídeo!

Fãs de Gabily se dividiram entre rir do tombo e se preocupar com a saúde da cantora

A cantora Gabily preocupou uns e fez rir outros ao cair na piscina enquanto se apresentava em uma "pool party".

Cantando com todo gás, a ex-affair de Neymar foi andando para frente, interagindo com a plateia, quando caiu do palco direto em uma piscina.

A cena foi capturada em vídeo e publicada nas redes sociais. Foi possível até mesmo ouvir o grito da ex-participante do 'De Férias com o Ex'.

Bem-humorada, ela fez stories mostrando que estava ensopada e contando que os bailarinos tentaram avisá-la da proximidade da piscina, mas não adiantou. Ela ainda publicou o conteúdo em suas redes: "E foi assim que eu voltei. Meu produtor desesperado. Mas não tive muito o que fazer. Graças a Deus a festa era privada e o público super me animou. Curtiram, não me zuaram e a vida seguiu. Então obrigada geral pela energia".

Nos comentários do vídeo, os internautas se divertiram ao rirem com culpa. "Tô rindo mais preocupada. Tá tudo bem com ela?", disse uma. "Perdi tudo com o grito igual em desenho animado quando o personagem cai num buraco", comentou outra. "Ai gente, se eu ri vou pro inferno kkkkkkk", falou uma terceira.

Confira o vídeo do tombo de Gabily: