Gabi Martins finge estar grávida para enganar namorado;veja vídeo!

Ex-BBB Gabi Martins quase matou o gamer Lincoln de susto ao pegá-lo desprevenido com brincadeira

O susto, meu pai! A ex-BBB Gabi Martins resolveu “causar” com a vida do namorado gamer Lincoln Lau. Ela inventou que estava grávida e gravou sua reação.

Em casa, Gabi filmou o momento em que o amado chegava e ela entregava o teste na mão dele. Ela dizia ter feito para “trolar sua mãe”, mas que o teste tinha dado positivo.

Ele chegou a pesquisar como se lia um teste de gravidez, porque disse que na cabeça dele o resultado negativo era representado pelo sinal de menos, que estava presente no teste. Gabi desconversou e continuou enganando o parceiro.

Depois de um tempo, vendo o sofrimento dele, a loira começou a rir e contou que era brincadeira. No final do vídeo, a mãe disse que já estava acostumado com as brincadeiras da cantora. Lincoln disse que estava suando e ao Gabi oferecer água com açúcar, ele disse que até "água com sal" tomaria.

Vale lembrar que os dois estão namorando desde dezembro, por tanto, um recém-casal.

Confira vídeo de Gabi Martins: