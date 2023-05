Gabi Brandt encanta ao mostrar momento de chamego com o filho: “Não aguento"

Alerta fofura máxima! Gabi Brandt compartilhou momento de chamego com o filho recém-nascido, Beni

Na tarde esta terça-feira, 16, a influenciadora Gabi Brandt (27) explodiu o fofurômetro ao mostrar novos registros do filho, Beni, fruto do casamento com Saulo Poncio, de quem já está separada há alguns meses. Os dois já são pais de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2 anos.

Em suas redes sociais, ela exibiu um vídeo do bebê, na gravação o pequeno com apenas quatro dias de vida surge cochilhando tranquilamente nos braços da mãe coruja. "Não aguento", disse ela ao registrar o momento especial.

Na última sexta-feira, 12, a estrela emocionou seus seguidores ao mostrar o vídeo de como foi o parto cesariana do bebê e a troca de carinhos deles no quarto da maternidade.

“12/05/2023, 8h47. Ele chegou trazendo luz, muita alegria e mudando toda minha vida! Bem-vindo, meu amor, meu Beni. Você já é muito amado!”, disse ela na legenda.

Saulo Poncio celebra o nascimento do terceiro filho

Na última sexta-feira 12, veio o mundo o terceiro filho de Gabi Brandt e Saulo Pôncio. Atráves das redes sociais, o papai babão compartilhou a notícia com os seguidores, ao mostrar um clique com o bebê, que se chama Beni."Você não tem ideia de como te esperei meu amor, seja bem-vindo", escreveu o cantor.

Emocionado, Saulo Pôncio acompanhou todo o parto e participou do vídeo compartilhado pela influenciadora em suas redes sociais.