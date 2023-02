Funcionária da Globo por 50 anos, Glória Maria deixa patrimônio milionário após a morte

Glória Maria deixa patrimônio milionário; ela já revelou preocupação com a divisão dos bens

Com mais de 50 anos de carreira, a jornalista Glória Maria era uma das mais bem sucedidas de toda a imprensa nacional. Estima-se que ela recebia cerca de R$ 120 mil ao mês como contratada na Globo.

No final do ano passado, a emissora inclusive renovou o contrato com a jornalista por mais quatro anos. Mesmo afastada das gravações do Globo Repórter, a jornalista recebeu um gesto de apoio da emisora.

Agora, um mistério surge: afinal, qual era o valor da fortuna acumulada pela jornalista? De acordo com informações do Terra, a global acumulou patrimônio e bens avaliados em R$ 50 milhões .

No ano passado, a jornalista inclusive falou sobre seus bens em uma entrevista ao Roda Viva. Na época em que ela ficou debilitada, parentes já falavam em dividir o dinheiro. Ela se mostrou abalada.

“Foi uma coisa que me deu um susto. Falaram de dividir a herança, sendo que nem existia. É um negócio esquisito que você olha e não acredita”, declarou Glória Maria durante a entrevista.

MOTIVO DA MORTE

Glória Maria estava internada após o aparecimento de novos tumores no cérebro."Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a TV Globo.