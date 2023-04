Frederico Lapenda lança a edição em inglês do livro 'De Recife para Manhattan'

Frederico Lapenda conta a história dos judeus que saíram do Brasil e ajudaram na formação de Manhattan

O cineasta e embaixadorFrederico Lapenda celebrou o lançamento da versão em inglês do seu livro 'De Recife Para Manhattan' em grande estilo. Ele entregou uma publicação para o prefeito de Recife, João Campos, em sua última visita à região e também celebrou o lançamento durante a première da 23ª Edição do Beverly Hills Film Festival.

A publicação conta a história do grupo de judeus que saiu de Recife em 1654 e foi parar em Manhattan.

Saiba mais sobre a história do livro:

"Os judeus saíram de Recife em busca de uma nova terra depois que Portugal recuperou a colônia da região de Pernambuco, expulsando os holandeses e judeus que lá haviam se estabelecido. A bordo do navio Valk, eles sonhavam em voltar para a terra natal, mas uma tempestade desviou-os do caminho e o navio acabou sendo saqueado por piratas espanhóis. O grupo foi socorrido por uma fragata francesa que lutou contra os piratas e resgatou a tripulação. Os franceses, porém, tinham outro rumo e deixaram o grupo na Jamaica, então colônia espanhola. Depois de ficarem presos por algum tempo, os judeus foram libertados graças à intervenção do governo holandês. Por motivos financeiros, acabaram seguindo para a colônia holandesa de Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como Manhattan", informaram.

E completaram: "Assim começou a participação dos judeus que saíram do Brasil na formação de Manhattan. O grupo foi o primeiro a formar uma comunidade judaica na América do Norte e colaborou com o desenvolvimento do comércio, organização do mercado financeiro, construção de modernos hospitais, luta pela emancipação política, formação de renomadas universidades e centros culturais. Os judeus do Brasil contribuíram significativamente para que Nova York se tornasse a capital do mundo".