Francisco Vitti manda recado para Chico Moedas após traição: 'Arcar com as consequências'

Irmão de Rafa Vitti, Francisco fez vídeo bem humorado comentando traição de Chico Moedas com Luísa Sonza

O ator Francisco Vitti (26) usou as redes sociais para mandar um recado a Chico Veiga (27), mais conhecido como Chico Moedas, após Luísa Sonza (25) expôr o término do namoro e traição do influenciador. Em um vídeo bem-humorado, o irmão de Rafael Vitti (27), revelou estar precisando "arcar com as consequências de um nome."

"Poxa Chico, se tu não quiseres, tu falasses antes", começou o artista fazendo alusão à música Chico, de Luísa Sonza em homenagem a Chico Moedas . "Porque assim, na boa, tu levou nosso nome lá para o topo da parada, 'ah Chico, só se fala em Chico', até aí tava tudo bem, irmão."

"Mas aí quando tu joga o nosso nome na merda, aí respinga em mim. Tava eu na praia, tranquilão. Mandei uma mensagenzinha para o meu amor, ela começou a ser ríspida. Não entendi, falei 'meu bem, o que aconteceu?'. Ela 'você viu que o Chico traiu a Luísa Sonza?'", continuou.

"Eu falei que vi. Ela falou 'só não vai fazer igual e eu falei 'porque eu faria, meu amor?', 'ué, é o mesmo nome'. Muito obrigado, Chico. Eu estava tranquilão tomando sol, agora estou resolvendo um BO que me apareceu do nada e aí eu vou arcar com as consequências de um nome."

Ao final do vídeo, Francisco ainda exibiu um print de sua conversa com a namorada, Mariana Maurity, na qual ele escreve: "Desculpa por ser Chico". Na época do lançamento da canção Chico, do álbum Escândalo Íntimo, o irmão de Rafa Vitti havia feito uma versão da música para sua amada.

"Mari se tu me quiseres, sou desses homens fáceis de mandar. Paro de fazer fumaça, o Bar da Cachaça não vou frequentar. Visto as minhas roupas boas, camisa de time não vou mais usar. Faço teu almoço e janta, lavo tuas roupas e ponho pra secar", cantou o artista.

CONFIRA O VÍDEO DE FRANCISCO VITTI SOBRE A TRAIÇÃO DE CHICO MOEDAS: