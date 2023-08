Flávio Silvino: após a morte do pai, ator é criado e protegido pela mãe

Flávio Silvino é criado pela mãe após a partida do pai, o humorista Paulo Silvino

A reaparição do ator Flávio Silvino em uma ida à praia nesta quinta-feira, 24, emocionou os fãs. Muito querido pelo público por sua atuação marcante em Laços de Família, o artista hoje mora com a mãe em sua casa no Rio.

Flávio Silvino é filho de Diva Plácido com o humorista Paulo Silvino, que morreu em agosto de 2017. Na época, o pai do ator tinha 78 anos quando partiu após complicações de um câncer. Na época, uma das filhas foi quem anunciou a morte. "Amigos, obrigada por todas as mensagens. Ainda estou naquele processar isso tudo. Mas posso dizer que ele foi bem. Sem sofrer", afirmou.

Paulo Silvino, que ficou famoso por suas atuações no Zorra Total, era um dos mais brilhantes atores do humor brasileiro. Ele chegou a declarar que parou no gênero por acaso. “Ser comediante nasceu por acaso. Talvez seja pela minha desfaçatez, porque eu nunca tive inibição de máquina. Tenho tranquilidade com a câmera e tive vantagem em televisão por isso. O riso dos cinegrafistas é o meu termômetro”, disse ele ao 'Memória Globo'.

Flávio Silvino é criado pela mãe, Diva Plácido

Quase trinta anos após o acidente grave que ele sofreu, a mãe do ator recentemente contou detalhes. "O Flavio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional", disse Diva Plácido para a Quem.

Também para o veículo, a mãe do ator disse que hoje precisa de ajuda. "Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou ela.

Diva ainda esclareceu que protege o filho, Flavio Silvino, de aparições na mídia e lamentou o fim da presença dos amigos."No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo."