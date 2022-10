Flávio Bolsonaro se manifesta pela primeira vez após a derrota do pai

Nesta segunda-feira, 31, Flávio Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento após seu pai, o Presidente Jair Bolsonaro, não conseguir se reeleger.

Desde o final das eleições que aconteceram neste último domingo, 30, e elegeram o ex-Presidente Lula para seu terceiro mandato, o atual Presidente da República não se pronunciou sobre o resultado das urnas.

Em seu Twitter, Flávio escreveu: “Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, que rezou, foi pras ruas, que deu suor pelo país e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”.

O filho do Presidente ainda fez um aceno a Jair, estendendo a mão para seu pai: “Pai, estou contigo para o que der e vier”.

